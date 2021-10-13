13 октября 2021 - праздник, приметы и что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День без бюстгальтера, День "Побалуйте себя", Международный день неудачников, Международный день простого языка, Всемирный день борьбы с тромбозом, Международный день костюма, День рождения "Битломании", Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий, Международный день юлы, сообщает УНИАН.

В США - День осведомлённости о метастатическом раке молочной железы, День военно-морских сил, День "Позовите своих родителей на обед", День "Возьмите с собой на работу или в школу плюшевого мишку", День "Тренируйте свой мозг", День йоркширского пудинга, День шоколадного драже "Эм-н-Эмс", День борьбы с ожирением домашних животных, День медсестры скорой медицинской помощи, День прекращения издевательств, в Польше - День скорой медицинской помощи, в Азербайджане - День железнодорожников, во Вьетнаме - День предпринимателя, в Израиле - День алии, в Таиланде - День полиции, в Японии - Праздник "О-эсики", День памяти основателя буддийской школы, в Индии - Маха Аштами, в Бурунди - День Рвагасоре.

Памятные даты 13 октября, годовщины и события

В 54 году жена римского императора Клавдия отравила его грибами.

В 1492 году Колумб впервые высадился на берег Нового Света - остров Сан-Сальвадор.

В 1792 году был заложен первый камень в основание резиденции президента США, которая с 1809 года стала называться "Белым домом", а в 1902 году это название здания было узаконено.

В 1884 году на Вашингтонской конференции, вошедшей в историю под названием меридианной, было принято решение сделать Гринвичский меридиан нулевым на всех картах и рекомендовать следовать этому всем государствам. Кроме того, одним из важнейших решений конференции стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в качестве всемирного времени.

Началом средних солнечных (всемирных или универсальных) суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Эти и другие решения Вашингтонской конференции были оформлены в виде резолюции.

В 1900 году вышла в свет главная книга Зигмунда Фрейда - "Толкование сновидений".

В 1923 году столица Турции была перенесена из Стамбула в Анкару.

В 1957 году на государственном совещании лидер Китая Мао Цзэдун заявил: "Не надо читать много книг".

В 1972 году в Андах разбился самолет с юниорской командой по регби из города Монтевидео на борту. Выжили лишь 16 человек.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 октября чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. День считается благоприятным для новых начинаний, которые несут в себе положительный посыл. Если в этот день хорошо потрудиться, то судьба будет благосклонна еще долгое время.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения. День считается неблагоприятным, чтобы ходить в гости и принимать людей у себя.

Приметы на 13 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

выпал снег - в ближайшие дни ждите потепления;

улетели журавли - зима будет холодной;

много орехов, а грибов нет - зима будет суровой и снежной.

Именины 13 октября

Именины у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида и Алексея.