Сейм Литвы одобрил выплаты пенсионерам за вакцинацию

В Литве Сейм со второй попытки поддержал введение вознаграждений в сумме €100 людям от 75 лет, которые вакцинируются от коронавируса до декабря, сообщает Корреспондент.

По информации LRT предложенный правительством проект приняли со второй попытки: сначала для этого не было кворума, поэтому инициативу повторно вынесли на голосование и приняли 68 голосами "за", трое "против" и семеро "воздержались".

Выплату за вакцинацию предлагают ввести для людей в возрасте от 75 лет, которые сделали прививку в период с сентября по декабрь 2021 года, а также для тех, кто вакцинируется третьей усиливающей дозой до апреля 2022 года.

Как подчеркнула министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, в старшей возрастной группе в стране достаточно низкий уровень охвата вакцинацией - из более 270 тысяч литовцев такого возраста 80 тысяч до сих пор не прививались и не переболели.