США заверили Тайвань в поддержке против Китая

Вашингтон неизменно заинтересован в мире и безопасности в Тайваньском проливе, в связи с чем намерен продолжать помогать Тайваню поддерживать достаточный потенциал самообороны. Такое заявление сделал в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Лента.Ру.

По его словам, США все еще обеспокоены «провокационной военной деятельностью» Китая вблизи Тайваня и считают ее дестабилизирующим фактором, увеличивающим риск просчетов в оценках.

"Мы призываем Пекин прекратить это военное, дипломатическое и экономическое давление. Мы неизменно заинтересованы в мире и безопасности между двумя берегами Тайваньского пролива, поэтому мы намерены продолжать помогать Тайваню в поддержании достаточного потенциала самообороны" , — заявил Кирби.

При этом Кирби заверил, что в ситуации с Тайванем США «действуют в соответствии с принципом одного Китая», а поддержка со стороны Вашингтона «ориентирована на противодействие нынешней угрозе, исходящей от КНР».