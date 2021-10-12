Производство iPhone сократят из-за дефицита чипов - СМИ

Компания Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов. В частности, в 2021 году будет выпущено на 10 млн единиц iPhone 13 меньше из-за продолжительной нехватки чипов, сообщает РБК-Украина.

"Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов" , - сообщают источники Bloomberg.

Автор: Анна Полисученко