Ляшко посоветовал школам выйти на каникулы раньше

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства" , - заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Радио Свобода".

При этом, он пока не готов сказать, сколько продлятся осенние каникулы.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать ... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения" , - отметил министр здравоохранения.

Ляшко добавил, что "обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения".