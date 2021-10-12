ПА НАТО призвала поддержать ускорение членства Украины

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран поддержать усилия Украины для ускорения вступления в НАТО. Об этом заявил Егор Чернев — народный депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического Альянса, сообщает Факты.ICTV.

По словам Чернева, ПА НАТО приняла антироссийскую резолюцию, учитывая поправки украинской стороны. В документе межпарламентский орган НАТО признает Россию угрозой безопасности.

Также РФ обвиняют в нарушении международного права, агрессии против соседних стран, распространении фейков, вмешательстве во внутреннюю политику и выборы других стран, политических убийствах, гибридной войне против Запада, военных провокациях, коррупции в международной политике и тому подобное.

"Резолюция настолько жесткая, что если перевести ее с дипломатического языка на человеческий, то Россия предстает в ней в качестве настоящей империи зла" , — утверждает Егор Чернев.

Делегаты ПА Североатлантического Альянса призывают ввести дополнительные санкции против РФ и настаивают, что никакого бизнеса с этой страной быть не может. Ассамблея отмечает, что в Стратегической концепции НАТО нужно сосредоточиться на укреплении обороны НАТО и сдерживании России.

Егор Чернев отметил, что резолюции ПА НАТО учитываются в штаб-квартире НАТО и правительствах стран-участниц. Поэтому текущую сессию для украинской стороны можно считать удачной.