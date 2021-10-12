Военнослужащим к 14 октября выплатят денежную премию

Военнослужащим к 14 октября выплатят денежную премию

Военнослужащим выплатят ко Дню защитника и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, по 2500 грн. ﻿Премию получат военнослужащие, у которых отсутствуют дисциплинарные взыскания.

По данным Ukrainian Military Pages﻿ соответствующее поручение подписал министр обороны Андрей Таран.

"В соответствии со статьей 15 Дисциплинарного устава ВСУ, статьей 51 Бюджетного кодекса Украины по итогам работы в январе-сентябре 2021 года и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу), денежной премией в размере 2500 гривен (к выдаче на руки)", - говорится в документе. 

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