Военнослужащим к 14 октября выплатят денежную премию
Военнослужащим выплатят ко Дню защитника и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, по 2500 грн. Премию получат военнослужащие, у которых отсутствуют дисциплинарные взыскания.
По данным Ukrainian Military Pages соответствующее поручение подписал министр обороны Андрей Таран.
"В соответствии со статьей 15 Дисциплинарного устава ВСУ, статьей 51 Бюджетного кодекса Украины по итогам работы в январе-сентябре 2021 года и по случаю Дня защитников и защитниц Украины позволяю поощрить военнослужащих, не имеющих не снятых дисциплинарных взысканий (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов из числа граждан, не проходивших военную службу), денежной премией в размере 2500 гривен (к выдаче на руки)", - говорится в документе.