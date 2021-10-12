Военнослужащим к 14 октября выплатят денежную премию

Военнослужащим выплатят ко Дню защитника и защитниц Украины, который отмечается 14 октября, по 2500 грн. ﻿Премию получат военнослужащие, у которых отсутствуют дисциплинарные взыскания.

По данным Ukrainian Military Pages﻿ соответствующее поручение подписал министр обороны Андрей Таран.