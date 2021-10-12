"Укрзализныця" установит на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов
В "Укрзализныце" планируют развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов, чтобы тестирование было доступно, если кто вдруг не вакцинировался и не сделал заранее тест, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом в эфире Громадського радіо сообщил руководитель направления пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский. По его словам, с 21 октября все пассажиры будут предъявить проводнику при посадке один из следующих документов: свидетельство о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный в ближайшие 72 часа.
"Там, где у нас поезда "Интерсити", где обычно при посадке нет контроля билетов - мы это усилим, чтобы при посадке контроль происходил. Также работаем с собственным персоналом, чтобы все по максимуму вакцинировались. У наших сотрудников будут образцы, как должен выглядеть валидный сертификат вакцинации - электронный и бумажный - и справки. Поэтому работники будут проверять сертификаты в соответствии с этими образцами, если будут сомнения в подлинности сертификата, то проводники будут сообщать правоохранителям. Поэтому мы призываем полицейских в первые дни действия правил пассажирских перевозок быть готовыми к сотрудничеству и реагировать", - говорит Перцовский.