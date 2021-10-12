"Укрзализныця" установит на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов

В "Укрзализныце" планируют развернуть на вокзалах лаборатории для экспресс-тестов, чтобы тестирование было доступно, если кто вдруг не вакцинировался и не сделал заранее тест, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил руководитель направления пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Перцовский. По его словам, с 21 октября все пассажиры будут предъявить проводнику при посадке один из следующих документов: свидетельство о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или ПЦР-тест, сделанный в ближайшие 72 часа.