Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа - СМИ

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время пандемии, когда границы с Европой были закрыты, дважды летал в Вену на самолете олигарха Дмитрия Фирташа.﻿ Речь об этом идет в расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

"От наших источников в правоохранительных органах нам удалось получить документы, которые свидетельствуют о том, что руководитель фракции президента во время закрытого авиасообщения с Европой из-за пандемии дважды летал в Вену с женой, дважды частным самолетом, который принадлежит структурам, связанным с Дмитрием Фирташем" , – утверждает Ткач.

Цель обеих поездок, как утверждает сам Арахамия - личная.

"Я обещал показать вам оф рекордс истинную причину, почему я туда летал. Там нет никакой политики или подтекста какого-то. Причина у меня реально уважительная – это медицинская причина" , – утверждает "слуга народа".

Михаил Ткач подтвердил, что Арахамия действительно документально подтвердил цель поездки. Стоимость каждой поездки – 23 тыс. евро. По поводу самолета Дмитрия Фирташа народный депутат ответил так:

"Оказалось, что этот самолет принадлежит структурам господина Фирташа, сданный в какую-то большую авиакомпанию, количество бортов которой – несколько сотен".