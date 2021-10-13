В Чернигове умерла от COVID-19 непривитая беременная женщина

В Чернигове от COVID-19 умерла 39-летняя женщина, которая находилась на 22-й неделе беременности. Умершая была не вакцинирована, сообщает Укринформ.

Об этом на утреннем совещании в мэрии заявил Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

"У нас умерла женщина 39 лет на 22 неделе беременности, не вакцинирована. Умерла вместе с ребенком", - констатировал мэр, подчеркивая важность вакцинации.

По словам генерального директора Черниговской городской больницы №2 Владислава Повара, первую дозу вакцины в Чернигове получило 26% населения, две дозы - более 20%.