Беларусь обвинила минский Офис ООН в финансовых махинациях

В постоянном представительстве Беларуси при ООН заявили, что сотрудники организации в Минске использовали финансовые средства не по назначению. Об этом говорится в документе дипломатов, обнародованном во вторник, 12 октября, сообщает Корреспондент.

Как утверждают в представительстве, деньги ООН, предназначенные для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия, шли на оплату адвокатов для 23 белорусов-участников акций протестов против результатов президентских выборов.

"В августе 2020 года по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками Офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия" , - говорится в заявлении.

В ответ на эти обвинения официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что вопросы сотрудничества между ООН и Беларусью поднимались в ходе встречи генерального секретаря организации и главы МИД республики в Нью-Йорке и что дискуссии по этому вопросу продолжатся.