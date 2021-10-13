В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сообщает РИА Новости.

С проблемами столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта.

Первые сообщения о сбоях от пользователей из РФ стали поступать около 2.20 по Киеву, наибольшее количество жалоб поступило около 2.50. После 3.00 число жалоб стало сокращаться.