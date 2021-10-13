В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов

В вашингтонском метро с рельсов сошел поезд. Об этом, ссылаясь на Управление столичного метрополитена, сообщает РБК.

О пострадавших не говорится. Власти запросили автобусы для доставки пассажиров. Руководство метро предупредило о задержках поездов в других районах города. На место происшествия были направлены пожарные и сотрудники метрополитена.

The Washington Post пишет, что инцидент произошел 12 октября в 16:53 по местному времени (23:53 по Киеву). Представители метрополитена сказали изданию, что в поезде находились примерно от 300 до 400 человек.

По словам очевидцев, пассажиры сидели в темноте в течение нескольких часов. О начале эвакуации изданию сообщили примерно в 19:00 (02:00 по Киеву).