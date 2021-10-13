В США приняли закон о повышении долгового потолка

Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, окончательно утвердила принятый Сенатом законопроект о временном повышении лимита государственного заимствования на $480 млрд — до $28,9 трлн, что снизило риск дефолта как минимум до начала декабря, сообщает Газета.ru.

Трансляцию заседания вел телеканал C-Span. В поддержку данного шага проголосовали 219 конгрессменов, 206 высказались против. Ни один республиканец не поддержал инициативу.

Республиканцы настаивают на том, что демократы должны взять на себя ответственность за повышение лимита долга, потому что хотят потратить триллионы долларов на расширение социальных программ и борьбу с изменением климата.

Демократы в свою очередь заявляют, что расширение полномочий по заимствованиям необходимо в основном для покрытия расходов на снижение налогов и расходы на программы при администрации бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.

Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет закон уже на этой неделе, так как ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что страна достигнет своего очередного потолка госдолга к 18 октября.