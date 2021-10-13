Администрацию Трампа заподозрили в присвоении подарков

Генеральный инспектор государственного департамента США изучает, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа предназначавшиеся иностранцам дорогие подарки, сообщает РИА Новости.

"Управление генерального инспектора расследует, забрали ли в январе политические назначенцы тогдашнего президента Трампа подарки из хранилища госдепа домой, сообщил информированный сотрудник ведомства" , - передает телеканал NBCNews.

По информации источника, пропавшие подарки имеют "значительную стоимость".

Как уточняет телеканал, американские СМИ ранее сообщали, что пропали подарки для иностранных делегаций саммита "Большой семерки" в 2020 году. Саммит был отменен из-за пандемии, а презентовать планировалось кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями первой четы.

Телеканал уточняет, что врученные официальным лицам США подарки регистрирует отдел протокола Госдепа; подарки можно передать в нацархив или в другое госучреждение, или выкупить, компенсировав стоимость минфину.