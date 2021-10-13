В Мексике НПЗ остановил работу из-за масштабной забастовки
Рабочие, занятые в строительстве нефтеперерабатывающего завода компании ICA Flour в мексиканском городе Дос Бокас, регионе Табаско, начали забастовку, сообщает РБК.
Работники требуют повышения зарплаты, оплату сверхурочных, безопасности работы, а также выдачу средств защиты и предоставления льгот.
В забастовке приняли участие около 5 тыс. человек. Из-за этого работа предприятия остановлена.
Во время забастовки у рабочих произошел конфликт с инженерами компании. В итоге в конфликт вмешался контингент Военно-морских сил Мексики. Военные взяли протест под контроль, указывает издание.
После забастовки часть рабочих продолжила работу, но большинство решило покинуть территорию завода и не работать до тех пор, пока руководство компании не удовлетворит их жалобы на условия труда.