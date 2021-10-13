От Цукерберга потребовали сохранить документы с разоблачениями Facebook

Председатель Комитета Сената США по торговле Мария Кантуэлл призвала исполнительного директора Facebook Марка Цукерберга сохранить все документы, связанные с разоблачительными показаниями бывшей сотрудницы компании Фрэнсис Хауген, сообщает Зеркало недели.

"Показания... вызывают серьезные опасения по поводу того, ввел ли Facebook в заблуждение общественность, федеральные регулирующие органы и наш комитет" , - написала она.

Законодатель предупредила, что ее комитет продолжит "надзор и работу по разработке законодательства, направленного на защиту конфиденциальности потребителей, повышение безопасности данных и усиление федерального правоприменения для устранения цифрового ущерба".