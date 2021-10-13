Китай обвинил AUKUS в разжигании холодной войны

Создание трехстороннего альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией ставит целью раздувание холодной войны, нарушает положения Договора о нераспространении и создает угрозу ядерной катастрофы в Тихоокеанском регионе, сообщает Лента.Ру.

Такое заявление сделал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телеканалу CGTN.

"Прежде всего, AUKUS представляет опасность распространения ядерного оружия, серьезно нарушает дух ДНЯО, наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана" , — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что несколько дней назад в Южно-Китайском море произошло столкновение американской атомной подводной лодки с неопознанным объектом. По словам Юйчэна, этот инцидент является предупреждением.

Он отметил, что атомные подводные лодки часто заходят в Южно-Китайское море, и, несмотря на то, что пока нет данных об утечке радиоактивных веществ, существуют «большие скрытые опасности распространения ядерного оружия и ядерной безопасности, которые могут привести к ядерной катастрофе».