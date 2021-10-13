Под Никополем случилось смертельное ДТП, людей деблокировали с авто

На автодороге Днепр-Никополь в Днепропетровской области во вторник, 12 октября, произошло смертельное ДТП: автомобиль Skoda Octavia, в салоне которого находились четыре человека, столкнулся с деревом, сообщает Корреспондент.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе, авария произошла вблизи поселка Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной общины Никопольского района.

"По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом. На момент столкновения в автомобиле находилось 4 человека. Пассажира 2003 года рождения от удара выбросило на обочину, а еще 3 человека оказались зажатыми внутри искореженной легковушки" , - сообщили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали двух женщин 1980 и 2003 годов рождения и передали медикам. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также чрезвычайники достали тело водителя, мужчины 1982 года рождения, без признаков жизни.

При этом пассажир, которого выбросило из машины, получил незначительные повреждения и от госпитализации отказался.