Под Никополем случилось смертельное ДТП, людей деблокировали с авто

На автодороге Днепр-Никополь в Днепропетровской области во вторник, 12 октября, произошло смертельное ДТП: автомобиль Skoda Octavia, в салоне которого находились четыре человека, столкнулся с деревом, сообщает Корреспондент.

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По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе, авария произошла вблизи поселка Привольное Красногригорьевской поселковой территориальной общины Никопольского района.

"По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом. На момент столкновения в автомобиле находилось 4 человека. Пассажира 2003 года рождения от удара выбросило на обочину, а еще 3 человека оказались зажатыми внутри искореженной легковушки", - сообщили в ГСЧС.
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Спасатели деблокировали двух женщин 1980 и 2003 годов рождения и передали медикам. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также чрезвычайники достали тело водителя, мужчины 1982 года рождения, без признаков жизни.

При этом пассажир, которого выбросило из машины, получил незначительные повреждения и от госпитализации отказался.

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