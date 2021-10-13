Курс валют НБУ на 13 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 октября, упал на 1 коп до 26.35 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.43 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 5 коп до 35.89 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 28.35 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 октября 2021 года.