Курс валют НБУ на 13 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 12 октября, упал на 1 коп до 26.35 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.43 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 5 коп до 35.89 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 28.35 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 октября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.349000
|EUR
|Евро
|30.426500
|RUB
|Рубль
|0.366570
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.893900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.346000
|PLN
|Польский злотый
|6.648100