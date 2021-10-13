Курс валют НБУ на 13 октября

Курс валют НБУ на 13 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 13 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 октября, упал на 1 коп до 26.35 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.43 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 5 коп до 35.89 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 11 коп до 28.35 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.65 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 октября 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.349000 --0.011
EUR Евро 30.426500 --0.075
RUB Рубль 0.366570 --0.001
GBP Фунт стерлингов 35.893900 --0.052
CHF Швейцарский франк 28.346000 --0.105
PLN Польский злотый 6.648100 --0.002

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