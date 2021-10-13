Свитолина проиграла в 1/8 финала турнира WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина потерпела поражение в 1/8 финала турнира WTA в Индиан-Уэллсе, сообщает Зеркало недели.

Свитолина, которая является седьмой ракеткой мира, встречалась с 24-м номером WTA Джессикой Пегулой из США и потерпела поражение в двух сетах, сумев взять лишь два гейма. Итоговый счет - 1:6, 1:6.

Поединок длился 1 час 8 минут, Свитолина по ходу встречи обращалась к физиотерапевту. Теперь Пегула ведет в личных встречах - 2:1.