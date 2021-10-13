В ЕС создают первый полноценный космодром

Космический центр Esrange будет первой площадкой для ракет и спутников в Европейском Союзе. Будет – когда его построят, сообщает 24 Канал.

Сделать это планируют на севере Швеции. Сдать космический объект собираются к лету 2022 года.

Его расположение – в примерно 200 километрах к северу от Полярного круга, на территории, принадлежащей Швеции.

Это не новый объект – его заложили еще в середине 1960-х, а существенно обновили в 2015.

Все эти годы там продолжались активные исследования космоса.﻿ Теперь его собрались превратить в первый в Европейском Союзе полноценный центр для развития ракетных технологий и запуска спутников.

Деньги на перестройку берут в кредит. Речь идет о 12 миллионах евро от Северного инвестиционного банка для государственной Шведской космической корпорации.

Завершить работы на Esrange обещают к лету 2022 года. С его помощью Швеция, собственно, планирует войти в десятку стран, имеющих собственную спутниковую сеть.