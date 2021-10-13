Деньги под 266 190% годовых: во сколько обходятся быстрые кредиты

В Украине быстрые микрокредиты выдают под десятки и сотни тысяч годовых (реальная процентная ставка). В самих организациях заявляют: Нацбанк заставляет показывать такие ставки, но на самом деле столько платят якобы лишь злостные должники, сообщает Обозреватель.

В большинстве случаев из-за отсутствия жестких ограничений займы превратились в верный путь к долговой яме. Одолжив незначительную сумму, за задержку с возвратом денег придется отдавать в десятки раз больше.

Выдают деньги "даром" под 266 190% годовых

С 2021 года Национальный банк заставил все микрофинансовые организации публиковать в условиях кредитования реальную годовую ставку. Она включает все платежи при условии, если взять деньги сейчас, а вернуть ровно через год. Туда, в том числе, включены и все штрафные санкции, пени.

Чтобы "спрятать" информацию, многие компании размещают ее на сайтах в тех разделах, которые крайне сложно отыскать. Другие же сразу делают уточнения: столько платить не придется, но вот Нацбанк требует.

"Возможно, позже НБУ пересмотрит подход к расчетам для мгновенных краткосрочных кредитов. Но пока этого не произошло, компания Moneyveo придерживается требований регулятора и рассчитывает "реальную годовую процентную ставку" согласно стандартной формуле" , – говорится на сайте Moneyveo.

При этом максимальная реальная годовая ставка у них достигает 128 126%! И это далеко не лидер по стоимости кредита. Среди самых популярных микрофинансовых организаций лидером оказалась компания "Укрпозика". Ее кредит "Бери даром" обойдется в 266 190% годовых (кредит на сумму в 300 грн). Сама компания процветает, ее услуги рекламирует артистка Верка Сердючка, денег хватает и на обширную рекламу, и на безбедную жизнь собственников. Но платит за это клиент, который невнимательно ознакомился с условиями и задержал платежи.

У CreditPlus реальная годовая процентная ставка составляет 84 812%. На этом фоне "СС Лоун" и "КачайГроші" (726% и 684% годовых) кажутся дешевыми кредитами. Однако и эти суммы – огромные. В банках "кредитка" может обойтись в десятки раз дешевле. Подробнее о процентных ставках читайте здесь.

Как взять дешевый кредит?

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий отмечает: каждый украинец, который подписывает договор и берет кредит, также обязан соблюдать все условия договора. Худший вариант – не возвращать кредит. Лучший вариант – брать деньги "до зарплаты" в банках, где процентные ставки в десятки и даже тысячи раз ниже.

Но при этом банки более жестко отсеивают своих клиентов. Чем больше рисков, тем дороже кредит. Если вы уже решили взять кредит в микрофинансовой организации, то главная задача – вовремя вернуть долг. Задержка даже на несколько дней может привести к огромному долгу и долговой яме.

В целом же задача кредита – дать возможность заплатить за то, что поможет вам сэкономить. Например, если вы покупаете большую пачку порошка со скидкой – это экономия, а ножницы, если вы работаете парикмахером, – это скорее инвестиция.

Украинские микрофинансовые организации устанавливают реальные годовые ставки, которые можно считать одними из самых высоких в мире. Все, кто задерживает платежи, оказываются в долговой яме. А дальше подключаются коллекторы: требуют вернуть деньги, угрожают, а затем подают в суд. И уже исполнительная служба за такие долги может арестовать имущество, выставить его на торгах. Если вы ознакомились с реальной годовой ставкой и поняли, что не готовы столько платить – лучше не брать такой кредит, а искать более дешевые деньги.