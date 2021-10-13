На каких автобусах будут ездить в городах Украины

В Киеве начала работу выставка City Trans & Parking 2021, которая позиционируется, как главное автобусное мероприятие в стране. И действительно, новинок автобусов в Киев прибыло довольно много, хотя сама выставка больше напоминала уютный «автобусный корпоратив». Тем не менее, даже в таком формате было очевидно, какие производители имеют большие планы на украинский рынок, сообщает Autoconsulting.

В первую очередь о своих амбициозных планах на выставке заявили сразу три турецкие компании Otokar, Karsan и BMC. Притом, это были не просто заявки, а уже подкрепленные реальными продажами планы постепенного наращивания продаж. И для этих целей у турецких заводов было что показать.

Otokar предлагает украинским городам свою новую модель Kent C, которая может быть в двух исполнениях по длине: 10,8 и 12 м. Это низкопольный городской автобус, рассчитанный на перевозку 101 пассажира, из которых 21-29 найдут себе места на сидениях. Он комплектуется дизельным двигателем Cummins Евро-6 300 л.с. и автоматической КПП.

Otokar готов предложить украинским потребителям и свой электробус E-Kent C со сходными показателями пассажировместимости. Он укомплектован электродвигателями суммарной мощностью 250 кВт и 28 модулями батарей с запасом энергии 300 кВт\ч.

А для междугородних перевозок Otokar предлагает комфортабельный Territo U, который в зависимости от конфигурации салона может иметь вместимость 55-63 пассажира.

Еще один турецкий производитель Karsan решил атаковать украинский рынок в более компактном сегменте городских перевозок и привез в Киев 8-метровую модель Atak, в которую прочат как замену «маршруток». При довольно компактных размерах в Karsan Atak помещается 58 пассажиров, из которых 28 могут разместиться на сидениях. Еще одна новинка для украинского рынка – это небольшая городская модель JEST+. Удивительно, но при 6-метровых размерах здесь 10 пассажирских мест, а общая вместимость 22 человека. При этом, Karsan Jest+ внутри вовсе не выглядит тесным, поскольку здесь абсолютно нестандартная компоновка. Вход в автобус осуществляется через широкие автоматические двери по центру машины и доступ к сидениям довольно легкий. Karsan в такие габариты еще и умудрился разместить накопительную площадку и место для детских или инвалидных колясок.

Karsan уже выбрали власти Харькова и намерены закупить 150 различных моделей. Но Karsan готов предложить украинскому рынку и электробусы, притом в различных исполнениях.

Имеет планы относительно украинского рынка и еще один турецкий производитель – BMC. Как и коллеги из Karsan, BMC решил зайти на украинский рынок с небольших моделей Neocity (длина 8,5 м), рассчитанные на 51 пассажира. В Киев привезли газовую версию Neoity CNG, оснащенную 280-сильным двигателем Cummins, работающим на метане. Баллоны на 945 л при этом разместили на крыше автобуса.

Еще один дебют выставки – узбекский автобус SamAuto LE 60, производят который на Самаркандском автобусном заводе на агрегатной базе Isuzu. Но в отличие от украинских Ataman, узбекская модель имеет заднее расположение двигателя, низкий пол в передней части салона и автоматическую КПП Allison. А еще в Узбекистане построили новейший окрасочный комплекс с 12-ю последовательными ваннами и обещают хорошую антикоррозийную стойкость кузова. Правда, 55-местная модель из Узбекистана обойдется почти в $110 000, что по меркам украинских цен довольно приличный прайс. Но представители Узбекистана не отчаиваются и будут пробовать рынок и с другой моделью – междугородним автобусом SAZ HD 50.

А вот минский электробус МАЗ 303E уже не первый раз в Киеве. В прошлый раз его привозили зимой и он проходил испытания на реальном маршруте в морозы. Тогда была получена статистика по его эксплуатации, времени зарядки, реальном расходе энергии, что и позволило Минскому автозаводу стать главным претендентом и участником будущих тендеров по электробусам в Украине. Минские электробусы уже эксплуатируются в Белоруссии и у них есть все шансы стать самым массовым электротранспортом и на украинском рынке. Тем более, что МАЗ-303Е действительно очень достойный продукт.

Он оснащен передовым немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества. Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 412 А•ч (285 кВт*ч), а подзарядка занимает 4-6 часов. Есть решение и по быстрой подзарядке до 4 ч.

Габариты электробуса адаптировали под городскую среду. Длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне с комфортом размещается 72 пассажира, из них 30 – на сиденьях. Электробус имеет 100% низкий пол, высота входа всего 320 мм от земли, а один из входов оборудован откидным пандусом для въезда колясок. Все места оборудованы USB-разъемами для подзарядки смартфонов.

Еще один белорусский производитель – БКМ, также намерен активно наращивать продажи на украинский рынок своих троллейбусов серии Olgerd. Притом, БКМ готов предложить городам троллейбусы с запасом хода и до 1 км, а также и исполнения с запасом хода до 20 км, что значительно расширит маршруты их использования. Как стало известно, троллейбусы БКМ уже начали собирать в Украине. По крайней мере, об этом уже гласит информационная табличка в салоне новой модели, выполненной для г. Днепр.

Ну а чем же готовы ответить украинские производители? Увы, тут хороших новостей увы нет. К примеру, ЗАЗ зачем-то привез на выставку городских автобусов школьную модификацию и уже хорошо известный А10. А вот 12-метровую модель ЗАЗ почему-то опять не показал.

Нынешняя выставка прошла под полной доминантой турецких производителей. И это не только визуальный эффект. Если говорить в цифрах, то в сентябре им уже удалось занять почти четверть украинского рынка автобусов. А вот достойного ответа от украинских заводов мы так и не увидели.