Более 20 тыс. COVID-случаев к концу октября: опубликован прогноз НАН

Национальная академия наук опубликовала новый прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч, сообщает РБК-Украина.

Ученые установили, что среднее количество новых случаев в Украине увеличилось до 13 175 человек в день, а смертей - 264 случая в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13-19 октября 2021 года и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - в течение недели 20-26 октября 2021 года.

Автор: Анастасия Рокитна