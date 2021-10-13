Cвалка химических отходов в Киеве: испарения ртути зашкаливают

Химический пустырь в Киеве. Возле метро, ​​в окружении рынка, жилых массивов и производственных цехов, где квадратные метры на вес золота, ядовитые руины стоят почти тридцать лет, сообщает Сегодня.

Ржавые бочки, обломки бетона, разрушенный цех - это остатки киевского химзавода "Радикал". Что здесь вылилось 200 тонн ртути, первыми в начале двухтысячных рассказали сталкеры, любители запрещенных местностей. После обнародования видео об экологической катастрофе Киева заговорили вслух.

Завод построен с нарушениями, приватизация в девяностых закончилась уголовным делом о мошенничестве и банкротством. Ртуть и другие химикаты остались под открытым небом. Киевская власть периодически собирала яд, доставляла на переработку, выбивала деньги по госпрограммах на уборку, их не давали, другие - блокировал Антимонопольный комитет.

Представьте себе: здесь повсюду все настолько загрязнено ртутью, что там, где делали хотя бы малейшую попытку собрать токсический жидкий металл, на следующее утро он с испарений мелкими капельками собирался снова. Буквально - роса со ртути.

Окончательно все остановилось в 2014, когда единственный завод, который обезвреживает такие отходы, в Горловке захватили и порезали на металлолом боевики. С киевскими спасателями мы пришли измерить ядовитые испарения. Норма за прибором - до трехсот единиц. Просто сразу - три тысячи.

Идем к развалинам электролизного цеха. Показывает - здесь до сих пор везде ртуть каплями. Сколько стоит спастись от испарений - уже когда-то считали, говорит специалист. Вариантов два: либо вывезти на переработку, или похоронить в Украине.

"Варианты захоронения в Украине стоили порядка трехсот миллионов гривен, вариант вывоза за границу, он стоил миллиард триста пятьдесят миллионов" , - говорит эксперт по обращению с химически опасными отходами Александр Мельничук.

Между тем аппарат зашкаливает.

Что делать

Вывозить руины вместе с грунтом в Чернобыль - предлагают в КГГА. И добавляют: Киев сам не справится. И это будет дольше, но дешевле.

"Это - общегосударственный вопрос. Речь идет о том, чтобы в зоне Чернобыльской организовать какое-то место для переработки, утилизации захоронения. Первоочередные договоренности есть, но надо вносить изменения в действующее законодательство" , - рассказывает директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Эколог Кирилл Косоуров против.

"Процесс на месте может быть организован значительно дешевле. Это самая целесообразная операция, потому что кроме почв, кроме открытых этих луж ртути присутствуют здания конструкции и при их демонтаже залежи этой ртути будут касаться" , - говорит эколог, председатель ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров.

Что делать? Токсический вопрос чиновники переадресовывают друг другу. Даже в главном органе, который занимается экологией, - Миндовкилля - не комментируют. И перенаправляют нас к руководителям Чернобыльской зоны. Те говорят, что это проблема Киева, но помогут. Если смогут. А пока снова должны посчитать цену вопроса.

"Мы надеемся, что на этой неделе, максимум на следующей мы объявим тендер на проведение технико-экономической экспертизы" , - говорит первый заместитель председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Андрей Пляцко.

Еще двенадцать лет назад ртуть была уже на глубине двадцать четыре метра, загрязнение грунтовых вод за пределами "Радикал" уже тогда было в полтора раза выше нормы.