Перепелиные яйца: состав, калорийность, полезные свойства для здоровья

Перепелиные яйца – доступный суперфуд, который широко используется во многих кухнях мира. Однако по сравнению с другими продуктами питания, в частности куриными яйцами, их многочисленные преимущества не столь известны широкой общественности. Попробуем восполнить этот пробел, сообщает 24 Канал.

Перепелиные яйца – богатый источник питательных веществ, помогающий бороться с многими заболеваниями. Витамины, минералы и антиоксиданты, входящие в их состав, укрепляют нашу иммунную защиту.

Перепелиные яйца подходят для завсегдатаев тренажерных залов, которые придерживаются белковой диеты, так как содержат почти на 2% больше белка, чем обычные куриные яйца. Этот продукт поддерживает организм в борьбе с респираторными заболеваниями, в стрессовых ситуациях и при значительных психических нагрузках.

И наконец, при правильном потреблении этот суперфуд способствует улучшению общего здоровья и помогает хорошо выглядеть.

Состав и калорийность перепелиных яиц

Перепелиные яйца – довольно маленькие. Одно куриное яйцо соответствует 3-4 перепелиным яйцам. Что содержится в одном перепелином яйце (9 граммах продукта):

Калории: 14.

Протеины: один грамм.

Жиры: один грамм.

Углеводы: отсутствуют.

Клетчатка: отсутствуют.

Витамин B12: 6% от суточной потребности.

Рибофлавин: 6% от дневной нормы.

Холин (витамин D4): 4% от дневной нормы.

Витамин В5: 3% от суточной потребности.

Фолат (анионная форма фолиевой кислоты): 2% от суточной потребности.

Витамин A: 2% от суточной потребности.

Селен: 5% от суточной потребности.

Железо: 2% от суточной потребности.

Фосфор: 2% от суточной потребности.

Как видим, перепелиные яйца, хоть и крохотные, но являются настоящим "клондайком" полезных веществ.

В частности рибофлавин помогает организму переваривать пищу и трансформировать ее в энергию .

. Селен оберегает щитовидную железу .

. Витамин В12 и железо способствуют эффективной работе нервной системы и обеспечивают энергетическую "подпитку" красным кровяным тельцам в процессе их формирования.

и обеспечивают энергетическую "подпитку" красным кровяным тельцам в процессе их формирования. Холин (витамин D4) необходим для синтеза нейротрансмиттера ацетилхолина, который передает сигналы от нервной системы к мышцам.

Перепелиные яйца имеют непропорционально большие относительно своего размера желтки. Учитывая то, что много питательных веществ в яйцах содержится именно в желтке, считается, что перепелиные яйца являются более питательными, чем куриные. То есть, съев три таких яйца, вы получите больше всевозможных веществ, нежели съели бы одно куриное.

Чем полезны перепелиные яйца

"Подстегивают" обмен веществ

Здоровый метаболизм способствует уменьшению проблем с пищеварением и помогает в снижении веса. Однако изменить привычный режим питания или пищевые привычки может оказаться не так просто. Для начала добавьте в свой рацион перепелиные яйца.

Они обогащенные витаминами группы B, которые, как доказано, ускоряют метаболизм. Вскоре вы заметите, что ваш организм тратит меньше времени на переваривание пищи, да и сам процесс пищеварения улучшился.

Улучшить обмен веществ – непростая задача, однако оно того стоит. Так вы будете быстрее сжигать калории, эффективно снижая свой вес.

Укрепляют кости

Хотя известным полезным веществом, который формирует и обеспечивает надлежащую плотность костной ткани является кальций, не стоит недооценивать роли и других нутриентов. Аминокислоты, в частности лизин, также поддерживают прочность костей, особенно у детей. В большом количестве они содержатся в перепелиных яйцах.

Кроме того, добавляя этот продукт в свой рацион, вы удовлетворите потребность организма в таких минералах, как цинк и калий.

Благодаря содержанию аминокислот и минералов в перепелиных яйцах, их регулярное потребление уменьшает вероятность возникновения остеопороза и других заболеваний, связанных с ослаблением костной ткани.

Ускоряют восстановление организма

Наличие в перепелиных яйцах незаменимых соединений (минералов, антиоксидантов и витаминов), способствует быстрому выздоровлению.

Доказано, что эти полезные вещества помогают регенерироваться поврежденным клеткам. Введение этого продукта в рацион после перенесенного общего заболевания, в частности простуды или гриппа, поможет быстрее восстановить силы.

Антиоксиданты, входящие в состав перепелиных яиц, уменьшая количество свободных радикалов, также способствуют заживлению небольших порезов и ран и предотвращают инфекции.

Обеспечивают здоровье дыхательной системы

Загрязнение воздуха и стрессы, которые неизбежны при таком быстром темпе жизни, как сейчас, могут привести к заболеваниям дыхательной системы. Неудивительно, что сегодня большое количество как детей, так и взрослых болеет бронхиальной астмой и бронхитами, в том числе хроническими.

Антиоксиданты, которые входят в состав перепелиных яиц, держат под контролем "бурную деятельность" свободных радикалов и, соответственно, помогают избежать этих заболеваний.

Поддерживают здоровый уровень сахара в крови

Блюда, которые мы ежедневно потребляем, часто содержат в своем составе значительное количество сахара и жиров. Как результат, уровень глюкозы в крови перестает быть стабильным, что может привести к трудностям в процессе похудения, а также к более серьезным заболеваниям.

Поскольку перепелиные яйца обладают низким гликемическим индексом, они могут стать эффективным вспомогательным средством в регулировке уровня глюкозы в крови.

Регулярно потребляя этот продукт, больные сахарным диабетом будут лучше справляться со своей болезнью.

Заостряют внимание

Благодаря богатому содержанию витаминов и других полезных веществ, этот продукт признан эффективным средством для улучшения когнитивных функций. В частности витамин А обеспечивает своего рода барьер для головного мозга (нервной системы) против свободных радикалов. Антиоксидант, содержащиеся в нем, уменьшают вероятность возникновения неврологических заболеваний:

болезни Альцгеймера;

болезни Паркинсона;

сосудистой деменции.

Являются источником белков

В попытках нарастить мышечную массу, немало посетителей тренажерных залов пытаются есть как можно больше куриных яиц. Но немногие знают, что в перепелиных содержится на 2% больше протеинов, чем в куриных, и на 80% больше витаминов группы В (тех, которые, собственно, и поддерживают высокий уровень энергии и заостряют внимание – важные предпосылки для эффективных тренировок).

Поддерживают здоровье кожи.

Заставят ногти блестеть.

Уменьшают выпадение волос.

Устраняют перхоть.

Тормозят процессы старения.

Предостережения относительно употребления перепелиных яиц

Большинство яиц не являются пастеризованными, то есть они не подвергались термической обработке с целью уничтожения вредных бактерий, которые могут быть на скорлупе. Поэтому в период беременности и при ослабленном иммунитете употреблять перепелиные яйца нежелательно либо же перед тем, как их есть, надо убедиться, что они полностью готовы (желток не растекается).

К тому же, люди с аллергией на куриные яйца, могут страдать также и аллергией на перепелиные. Вам следует быть максимально осторожным, если вы хотите проверить свою толерантность к перепелиным яйцам, и делать это надо исключительно под наблюдением врача. Даже если у вас нет аллергии на куриные яйца, это не означает, что от аллергии на перепелиные вы защищены. Перед употреблением этого нового для вас продукта желательно все же проконсультироваться с врачом.