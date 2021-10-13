На Харьковщине женщина умерла после отравления грибами

В Харьковской области за последнюю неделю зафиксировали два случая отравлений грибами. Один закончился летально – 73-летняя женщина умерла после употребления якобы рядовок, сообщает Обозреватель.

Об этом заявили в Харьковском облцентре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Всего с начала сезона "тихой охоты" из-за употребления дикорастущих грибов пострадали семь жителей региона, в том числе подросток.

Отмечается, что пенсионерка, которая жила в Харьковском районе, ела жареные дикорастущие грибы, которые предварительно отварила. Женщина идентифицировала их как рядовку – эти грибы относятся к разряду условно съедобных.

Первые симптомы отравления у нее появились уже через шесть часов. Пожилая женщина жаловалась на тошноту, рвоту, общую слабость и диспепсические расстройства. Ее госпитализировали в областную больницу, где она умерла на пятые сутки.

Известно, что по состоянию на 12 октября в этом же медучреждении в тяжелом состоянии находился еще один пациент – житель Чугуевского района. У мужчины отравления возникло после употребления жареных зеленушек.