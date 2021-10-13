За перевозку пассажиров без ковид-сертификатов введут штрафы
С 21 октября на территории Украины вступают в силу новые правила межобластных пассажирских перевозок, которые будут действовать во время карантина. Для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, пассажиры обязаны иметь ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста. Такие же документы должны быть у водителей, сообщает Думская.
Ответственность за наличие таких документов у пассажиров и у сотрудников будет возложена на перевозчиков. Например, в случае выявления пассажиров без соответствующих документов на перевозчика будет наложен административный штраф в размере 17 тысяч грн.
Соблюдение новых правил будут контролировать сотрудники национальной полиции. Первые ковид-посты уже появились в Одессе («Центролит» и «Дачное»), где власти решили усилить контроль за соблюдением новых правил. На вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских.
Об этом в ходе брифинга сообщил и. о. замначальника ГУНП в Одесской области Александр Гостищев.
"Они будут заходить в транспорт и проверять документы. Наличие будет проверяться через приложение «Дія», а бумажные сертификаты будут проверяться через электронную базу данных. Если человек недавно переболел и он без ковид-сертификата, мы будем связываться с департаментом здравоохранения и семейным врачом. Если информация не подтвердится и окажется, что это поддельный сертификат, будет уже другая уголовная ответственность", – говорит Александр Гостищев.