За перевозку пассажиров без ковид-сертификатов введут штрафы

С 21 октября на территории Украины вступают в силу новые правила межобластных пассажирских перевозок, которые будут действовать во время карантина. Для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, пассажиры обязаны иметь ковид-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста. Такие же документы должны быть у водителей, сообщает Думская.

Ответственность за наличие таких документов у пассажиров и у сотрудников будет возложена на перевозчиков. Например, в случае выявления пассажиров без соответствующих документов на перевозчика будет наложен административный штраф в размере 17 тысяч грн.

Соблюдение новых правил будут контролировать сотрудники национальной полиции. Первые ковид-посты уже появились в Одессе («Центролит» и «Дачное»), где власти решили усилить контроль за соблюдением новых правил. На вокзалах и автобусных станциях будут дежурить мобильные группы с полной видеофиксацией действий полицейских.

Об этом в ходе брифинга сообщил и. о. замначальника ГУНП в Одесской области Александр Гостищев.