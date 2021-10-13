Скандальная Дидусенко намерена вернуть титул Мисс Украина-2018 через суд

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко подала иск в суд из-за дискриминации материнства со стороны организаторов. Напомним, что три года назад у модели забрали корону и титул, ведь она скрыла, что замужем и имеет ребенка, сообщает Обозреватель.

Заявление будет рассматривать Печерский районный суд (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вероника Дидусенко собрала пресс-конференцию. Источник: Instagram @veronika_didusenko

Активистка уверяет, что ей нужна не корона, а изменение устоявшихся правил на 4 мировых конкурсах "Мисс мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". К участию в каждом из них не допускают конкурсанток, имеющих детей или мужа.

Адвокат пострадавшей утверждает, что в договоре, который подписывала его клиентка, а не отмечалось, что она должна быть бездетной и незамужней. На этом основании он будет требовать, чтобы суд признал дисквалификацию – незаконной.

Вероника Дидусенко с сыном. Источник: Instagram @veronika_didusenko

"Хочешь участвовать в конкурсе – езжай на "Миссис". Они тоже высокого уровня " , – прокомментировала ситуацию "Мисс Украина-1993" Ирина Барабаш.

Организатор "Мисс Украина-2018" Виктория Киосе отметила, что правила отбора конкурсанток существуют уже 70 лет, и в договоре Дидусенко они также были прописаны. По ее словам, иск в суд это обычная пиар кампания.