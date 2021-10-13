В Карпатах ударил мороз -6 градусов

По состоянию на 8:30 13 октября на горе Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -6°С. Ветер северный, 5 метров в секунду, сообщает Depo.ua.

Выпавший вчера снег не растаял, рассказали в Черногорском горном поисково-спасательном посте.

Поп Иван Черногорский — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, его высота - 2 028 метров. Гора расположена в юго-восточном конце главного хребта массива Черногора на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.