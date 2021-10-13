Hyundai показала эксклюзивную Sonata N Line Night Edition

Корейская компания Hyundai подготовила особую версию седана Sonata. Версия N Line Night Edition будет изготовлена тиражом всего 1000 экземпляров, сообщает Обозреватель.

Эффектная версия выполнена в модном "нуарном" стиле для которого характерно полное отсутствие хрома и акцент на монохромном цвете.

Корейская компания Hyundai подготовила особую версию седана Sonata N Line Night Edition. Источник: Hyundai

Основой для новинки послужила "заряженная" версия N Line. Автомобиль будет доступен в двух оттенках – черном Phantom Black и белом Quartz White.

Основой для новинки послужила "заряженная" версия N Line. Источник: Hyundai

От остальных представителей семейства N Line Night Edition отличается тонированными эмблемами, матовыми черными корпусами зеркал, аналогичными 19-дюймовыми дисками с карбоновыми центральными колпаками. Завершают облик красные тормозные суппорта и карбоновый задний спойлер.

Завершают облик красные тормозные суппорта и карбоновый задний спойлер. Источник: Hyundai

Для отделки интерьера используется кожа и микрофиброй, а спортивный характер призвана подчеркнуть контрастная красная декоративная строчка. Спереди установлены спортивные анатомические кресла с логотипами N Line.

Для отделки интерьера используется кожа и микрофиброй. Источник: Hyundai

Развлекать водителя и его спутников будет аудиосистема Bose с 12-ю динамиками. Также в списке опций – беспроводная зарядка, мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем и навигация.

Спереди установлены спортивные анатомические кресла с логотипами N Line. Источник: Hyundai

Под капотом новинки располагается 2,5-литровая "турбочетверка", которая развивает 294 л.с. и 422 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которая отправляет крутящий момент к передним колесам.

Всего компания планирует изготовить для американского рынка 1000 экземпляров Sonata N Line Night Edition стоимостью $34 750.