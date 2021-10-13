Volocopter показала испытания тяжёлого грузового дрона

Немецкая компания Volocopter впервые на публике показала работу дрона VoloDrone по доставке груза, сообщает 3Dnews.

В первую очередь этот немецкий разработчик известен разработкой двухместного аэротакси. Грузовая версия дрона представлена в 2019 году и показала стремление разработчиков создать широкий спектр продуктов нового вида электрического воздушного городского транспорта.

Источник изображения: Volocopter

Дрон VoloDrone имеет ту же раму с 18 двигателями, что и аэротакси. Только вместо кабины у него пространство для подвеса груза, вес которого может достигать 200 кг. Заряда аккумуляторов хватает на доставку груза максимального веса на дальность до 40 км. По всем этим параметрам немецкая разработка мало чем отличается от аналогичной китайской в виде аэротакси EHang 216. К слову, в отличие от Volocopter, двухместные аэротакси EHang 216 и его грузовые версии вышли на уровень массового производства.

Источник изображения: Volocopter

Разработчики VoloDrone рассчитывают завершить сертификацию аппаратов в течение двух–трёх лет. Скорее всего, первые транспортные сети с использованием аэротакси и их грузовых версий будут создаваться целенаправленно со специализированными площадками так называемых вертипортов. Это необходимо как с точки зрения безопасности взлёта и посадки, так и из соображений создания инфраструктуры по быстрой замене батарей. Простой на время зарядки не поможет быстрой окупаемости сервисов.

Что касается проведённой демонстрации, то дрон VoloDrone доставил груз с места на место по воздуху на высоте 22 метра в течение трёх минут через портовую зону Гамбурга, где перемещение груза автомобилем заняло бы намного больше времени. Найдётся ещё множество сценариев, когда воздушная доставка грузов дронами поможет экономить ресурсы и время, но массовой эта практика станет ещё не скоро.