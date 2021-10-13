Дело "вагнеровцев": экс-главу ГУР уволили с воинской службы

Сегодня официально приказом министра обороны с воинской службы был уволен генерал-полковник Василий Бурба. В 2016−2020 годах он был начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом написал у себя в Facebook﻿ журналист Юрий Бутусов.

По его словам, причиной такого решения стала дача показаний временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования провала спецоперации по захвату боевиков российской ЧВК Вагнера.

Если верить данным источника журналиста, рапорт на увольнение Бурба подал 14 сентября, а перед заседанием ВСК по расследованию Вагнергейта Бурба был вызван на встречу с министром обороны Андреем Тараном. Таран, по словам источника Бутусова, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний.

"Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном, и потому не требовала вообще никаких совещаний в офисе президента. Приказал не сообщать как проходило заседание в кабинете Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского по отмене спецоперации, а также о том, что на совещание Зеленский допустил лиц, не имеющих отношения к совершенно секретным операциям военной разведки – главу офиса президента Андрея Ермака, замглавы офиса президента Романа Машовца, секретаря президента Марию Левченко, а также близко связанного с РФ начальника комитета по разведке Руслана Демченко", – пишет Бутусов.

Таким образом, продолжает он, были созданы предпосылки к утечке информации о спецоперации.

"Также Таран требовал скрыть причастность Зеленского и Ермака к отмене спецоперации. Чтобы не выполнять незаконные приказы Тарана, Бурба тут же в присутствии министра обороны написал рапорт об увольнении с воинской службы. После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам", – утверждает журналист.

По данным источника Бутусова, протокол показаний Бурбы до сих пор не оформлен, и с ним не ознакомлены ни члены следственной комиссии, ни сам Бурба.