Парикмахер назвала причину, по которой волосы быстро жирнеют

Популярная в TikTok парикмахер и стилист Сара Броули часто делится рекомендациями по уходу за волосами, сообщает УНИАН.

Так, в своем аккаунте она опубликовала ролик, в котором назвала главную ошибку по уходу за волосами. Оказывается, причиной быстрого загрязнения волос может быть немытая расческа, так как на ее поверхности скапливаются кожное сало и остатки стайлинговых средств.

"Вся грязь попадает на вашу кожу каждый день - это отвратительно" , - говорит Сара.

Очистить расческу можно с помощью шампуня, затем ополоснуть водой и просушить на обычном полотенце.