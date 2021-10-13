Жена Владимира Остапчука отпраздновала необычно день рождения

Жена ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк отпраздновала 35-летие. Любимый организовал для нее вечеринку в цыганском стиле. Кристина уже поделилась серией фото с вечеринки и показала свой праздничный образ, сообщает 24 Канал.

Звездная жена рассказала любимому, что мечтает, чтобы на дне рождении был разрыв, чтобы все танцевали, чтобы был "сумасшедший дом" в хорошем смысле. На всех фото Кристина невероятно счастлива. В соответствии с вечеринкой она выбрала образ с цыганскими мотивами.