Жена Владимира Остапчука отпраздновала необычно день рождения

Жена ведущего Владимира Остапчука – Кристина Горняк отпраздновала 35-летие. Любимый организовал для нее вечеринку в цыганском стиле. Кристина уже поделилась серией фото с вечеринки и показала свой праздничный образ, сообщает 24 Канал.

Звездная жена рассказала любимому, что мечтает, чтобы на дне рождении был разрыв, чтобы все танцевали, чтобы был "сумасшедший дом" в хорошем смысле. На всех фото Кристина невероятно счастлива. В соответствии с вечеринкой она выбрала образ с цыганскими мотивами.

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