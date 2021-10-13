ЕС и Украина готовы противодействовать использованию газа как оружия - Кулеба

Лидеры Украины и ЕС обсудили вопросы энергетической безопасности. Они готовы вместе противодействовать использованию газа как энергетического оружия, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

По его словам, Брюссель откликнулся на призыв к официальным консультациям относительно изменений газотранспортной инфраструктуры, что дает новые инструменты для противодействия угрозам от "Северного потока-2".

"ЕС вместе с Украиной готов противодействовать использованию газа как энергетического оружия. И особенно важно, что, и на закрытой части переговоров, и публично, ЕС подтвердил, что в отношении "Северного потока-2" будет применен третий энергетический пакет" , - заявил Кулеба.

Автор: Анастасия Рокитна