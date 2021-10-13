Ситуация с COVID ухудшается: больницы заполняются все быстрее

По состоянию на сегодня отделения столичных больниц, принимающих больных коронавирусом, заполнены почти на 47%. В целом, в городе ежесуточно госпитализируют 300 инфицированных пациентов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook﻿ мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, Александровская больница, которая является опорным медучреждением для приема COVID-больных, ежедневно принимает более 50 новых пациентов.

"Сегодня на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них – в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 1512 больных", – пишет Кличко.

Также городской глава добавил, что сегодня в стационарах с подозрением на коронавирус находится 195 человек.

"Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, – непривитые. К тому же, у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни", – почеркнул мэр.

Кроме того, больницы Львова уже не успевают принимать COVID-больных. В городе собираются усилить карантин. Количество госпитализаций больных коронавирусом в городе стремительно растет. Об этом заявил на своей странице в Facebook﻿ мэр Львова Андрей Садовый.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к принятию деток", – рассказал Садовый.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе сейчас хуже, чем была в прошлом году в это время.