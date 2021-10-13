Сотрудники "Укрпошты" требуют 1 млрд евро за принудительную вакцинацию

Сотрудник АО "Укрпочта" направил письмо гендиректору Игорю Смелянскому, в котором требуют гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае появления побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса, сообщает UBR.

Об этом Смелянский написал в Facebook.

В письме указывается, что побочными эффектами могут быть "непрерывный пронзительный крик", высокая или "предельно высокая температура" и прочее.

Автор письма считает недопустимым обязательную вакцинацию и "шантаж" руководства об отстранении от работы без сохранения заработной платы. Принуждение к "участию в испытании экспериментальной вакцины" они приравнивают к превышению служебных полномочий Смелянским, что предусмотрено ст. 365 Уголовного кодекса.

"Как вы думаете, зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить 1 млрд евро ущерба сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться" , – прокомментировал Смелянский.

Накануне гендиректор "Укрпочты" сообщил, что в отделениях за три дня было сделано около 10 тыс. прививок от Covid-19. Пункты вакцинации заработали в "Укрпочте" 7 октября.