Даша Квиткова и Никита Добрынин провели уикенд в Барселоне

Звездная чета Даши Квитковой и Никиты Добрынина переживает кризис после рождения первенца. Паре якобы не хватало времени друг на друга, поэтому она часто ссорилась. Чтобы наладить отношения, блогеры улетели в Барселону, сообщает 24 Канал.

Победительница "Холостяка" Даша Квиткова призналась, что уикенд в Испании – идея мужа. Она же долго не колебалась и оставила 3-месячного сына на свою маму.

"На выходные муж отвез меня на свидание в Барселону, чтобы мы остались вдвоем и снова ощутили романтику в отношениях," , – поделилась блогер.

По словам Квитковой, у обоих было впечатление, что это их первое свидание. Никита Добрынин приносил жене кофе в постель, угощал сладостями, водил к морю и показывал самые красивые локации Барселоны.

Фото з інстаграму блогерки

Фото з інстаграму блогерки

Фото з інстаграму блогерки

​