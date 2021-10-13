Состоялся 23-й Национальный детский фестиваль моды "Мини Мисс Украина"

Состоялся грандиозный праздник красоты и таланта 23-й Национальный детский фестиваль моды и таланта "Мини Мисс & Мистер Украина". В этом году невероятная тематика Гала-шоу фестиваля "Алиса в стране чудес", сообщает Обозреватель.

Алиса из страны чудес на балу "Мини Мисс Украина"

Это яркое ежегодное мероприятие собрал талантливых детей из всех регионов страны, победителей и призеров региональных фестивалей, которые продемонстрировали свои способности в категориях "National Model" и "National Talant".

По традиции фестиваля, каждый участник представил социальный фотопроект "Моя семья - моя страна", где рассказывали членам жюри о семейных ценностях и традициях в семье, о своих увлечениях и мечтах.

Лучшие пять презентаций фотопроекта, арт-костюмов и интервью получили специальную награду на Гала-шоу фестиваля.

Алиса из страны чудес на балу "Мини Мисс Украина"

Провели фестиваль ведущий, шоумен, голос проекта "Светская жизнь" с Катериной Осадчей Владимир Андриевский и актриса, телеведущая, модель, победительница в номинации "Мини Топ Модель", ведущая музыкальной программы "Супер 5" на телеканале "Обозреватель" Виктория Мацищук.

Алиса из страны чудес на балу "Мини Мисс Украина"

Звездные гости показа Валентина Хамайко, ведущая утреннего шоу "Завтрак" на телеканале канале 1 + 1 с детьми Мирославой и Михаилом, Стася Ровинская, телеведущая "Твой день" на канале 1 + 1 с сыном Эваном и популярная группа "OPEN KIDS" под треки которого, кстати, и состоялся показ.

Президент фестиваля Наталья Ковалева вручила благодарность дизайнеру Андре Тану и основателю компании "LIYA" Игорю Ямборко за многолетнее сотрудничество и партнерскую поддержку.

Алиса из страны чудес на балу "Мини Мисс Украина"

Оценивали участников компетентное жюри, в состав которого вошли:

- Президент Международной общественной организации "Женщина III тысячелетия" и Международного детского фестиваля "Мир талантов", заслуженный деятель искусств Украины - Лидия Лисимова;

- Дизайнер украшений и аксессуаров, декоратор, стилист, модель, автор всеукраинских фотопроектов "Королева Украины" и "Мисс Европа" - Екатерина Потлова;

Алиса из страны чудес на балу "Мини Мисс Украина"

- "Королева Украины 2019", призер международного конкурса "Miss Grand International" - Виктория Миронова;

- Певец, телеведущий, продюсер, шеф-редактор телеканала "Обозреватель" - Андреас Павлоу;

- Чемпионка Всемирной Универсиады, ТОП 5 самых гибких спортсменок Европы, социальный деятель, радиоведущая, а также артистка авторского шоу и цирка "Cirque du Soleil" - Надежда Васина;

- It kids CEO and Euromodels Dubai - Catalina Buzdun;

Алиса из страны чудес на балу "Мини Мисс Украина"

- Основатель и президент национального детского фестиваля моды и таланта "Мини Мисс и Мистер Украина" и международного фестиваля "Little Miss & Mister United World" - Наталья Ковалева.

Одна из важнейших событий в рамках фестиваля - это благотворительная акция "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ". Дети отдают частичку своего тепла и милосердия тем, кто больше всего в этом нуждается! Подарки, которые приготовили наши конкурсанты, будут переданы в Коростышевский специализированный интернат.

Победителями фестиваля "Мини Мисс & Мистер Украина 2021" стали:

"МАЛЕНЬКАЯ МИСС УКРАИНА 2021" - Степанченко Альбина, г. Одесса.

"МИНИ МИСС УКРАИНА 2021 NATIONAL MODEL" - Сабадаш Анастасия, м. Кременчуг;

"МИНИ МИСС УКРАИНА 2021 NATIONAL TALANT" - Лысенко Александра, г. Харьков;

"ЮНАЯ МИСС УКРАИНА 2021" - Жокина Алиса, г. Мелитополь;

"МИНИ МИСТЕР УКРАИНА 2021 GRAND PRIX" - Сибагатов Прохор, Донецкая область;

Главную номинацию "МИНИ МИСС УКРАИНА 2021 GRAND PRIX" и ценную золотую корону, которая является символом фестиваля и передается ежегодно победительнице получила Никанорова Арина, г. Днепрорудное.