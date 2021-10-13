В пятницу три станции столичного метро могут закрыть на вход

В пятницу, 15 октября, возможны изменения в работе столичного метро в связи с проведением футбольного матча. Изменения касаются трех станций.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Киева.

"В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена" , - говорится в сообщении.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

После завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".