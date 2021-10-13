Кулеба рассказал, есть ли угроза для безвиза Украины с ЕС

По словам главы МИД Украины, заявления об угрозах интеграции Украины не имеют никаких перспектив, сообщает Depo.ua.

Об этом сообщил Кулеба во время брифинга.

"Хочу обратить внимание на то, чего не было на вчерашнем саммите (саммит Украина-ЕС, — ред.). Никаких публичных или непубличных разговоров о каких-либо угрозах безвизу, о каких-либо провалах политики Европейского союза в Украине" , — подчеркнул министр.

По его мнению, это свидетельствует о том, что фейки отдельных политических сил, или демотивирующие политические заявления о том, что отношения между Украиной и ЕС находятся в кризисе — не имеют перспективы.