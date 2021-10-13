У певца Ашера родился четвертый ребенок: первые фото

42-летний американский певец Ашер стал отцом в четвертый раз. Возлюбленная Дженн родила ему сына. Мальчик получил имя Сир Кастелло Реймонд, сообщает 24 Канал.

Четвертый ребенок Ашера родился две недели назад, 29 сентября, однако звездные родители скрывали его появление на свет. Только во вторник, 12 октября, певец объявил о пополнении.

Мальчика назвали в честь деда Дженн Гойкочеа, который ушел из жизни незадолго до появления правнука. Певец добавил, что сын появился с весом 3,5 килограмма.

В профиле с 9-миллионой аудиторией звездный отец показал милые черты малыша, однако не засветил лицо полностью. Похоже, Ашер планирует сделать это, когда Сир немного подрастет. Пока же популярный артист принимает поздравления от поклонников и известных коллег.

Фото из инстаграма певца