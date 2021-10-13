Карантинные правила перевозок: как будет работать УЗ

С 21 октября в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, железнодорожные перевозки в дальнем сообщении в "желтых" и "красных" зонах будут разрешены не всем пассажирам.

Пассажир имеет право на проезд при условии наличия:

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

или отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки).

Представитель УЗ отметил, что документы также будут проверять при посадке в "Интерсити".

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие вышеуказанных документов не требуется.

В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке, добавили в УЗ.

Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок.