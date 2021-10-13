"Игра в кальмара" стал самым популярным сериалом в истории Netflix
Южнокорейская остросюжетная дорама "Игра в кальмара" ("Squid Game") стала самой популярной работой за всю историю Netflix. Просмотры сериала перевалили за отметку в 111 миллионов, сообщает Обозреватель.
Такой рекорд авторам киноленты удалось установить менее чем за месяц. Соответствующие данные опубликовали на официальном профиле стримингового сервиса в Twitter(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
К слову, ранее этот рекорд принадлежал сериалу "Бриджертоны". Он за месяц собрал 82 миллиона просмотров.