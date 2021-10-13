В Турции снова загорелся лес

В этот раз пожар на юге Турции начался из-за попадания молнии. В тушении задействованы вертолеты. Бороться с огнем затруднительно, поскольку пожар вспыхнул в труднодоступном районе, сообщает Корреспондент.

Пожар случился в лесной зоне курортного Кемера на плато Учолук.

Пожар на юге Турции. Twitter/Kayseri Sokak

По словам мэра Кемера Неджати Топалоглу, из-за труднодоступной горной местности и сильного ветра, меняющего направления, борьба с пламенем затруднена.

С огнем борются четыре вертолета, два бульдозера, 13 пожарных авто. Пожарным помогают работники лесного хозяйства. Муниципальные сотрудники подвозят спасателям воду и айран.

По предварительным данным, пожар в лесу начался из-за попадания молнии.

Напомним, Турция сильно пострадала от масштабных лесных пожаров, возникших в августе.