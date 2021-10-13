АвтоВАЗ вновь останавливает конвейер

АвтоВАЗ в очередной раз за последние месяцы вынужден ввести режим простоя на линии, где собирают Lada XRay и Largus, Renault Logan и Sandero, сообщает Autoconsulting.

Причина все та же: нехватка электронных компонентов от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает проблемы в работе со своими поставщиками.

Из-за недопоставок комплектующих 15 октября также будет приостановлен выпуск автомобилей семейства Lada Granta.

12 октября, АвтоВАЗ возобновил производство на всех трех сборочных линиях, однако уже спустя сутки сборку Lada XRay и Largus, а также Renault Logan и Sandero пришлось остановить до 15 октября включительно. 15 октября станет днем простоя и для Lada Granta. Что же касается Niva Legend и Niva Travel, то производство этих внедорожников пока продолжится.

Согласно прогнозам российского автопроизводителя, ситуация с поставками недостающих электронных компонентов от Bosch может улучшиться в середине октября текущего года. Как только кризис закончится, завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и девятичасовых смен.

Однако существует и пессимистичный прогноз: глобальный дефицит микрочипов, с которым столкнулись практически все крупнейшие автомобильные компании, может продлиться до 2023 года.