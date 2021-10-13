Цены на газ в Европе снова выросли

Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов среды выросли на 4%, до 1067,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, сообщает Oilpoint.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1055,5 доллара за тысячу кубометров, а на 10:00 по Киеву она составляет 1067,5 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1030 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.