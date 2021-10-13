Поклонская стала послом РФ в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, сообщает Вести.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде" , - сказано в указе главы государства.

Еще один указ Путина освобождает от обязанностей ранее работавшего посла Владимира Соколенко.

"Освободить Соколенко Владимира Григорьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде" , - говорится в документе.

Соколенко был назначен послом в республике 1 февраля 2018 года.